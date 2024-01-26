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У Добропіллі на Донеччині видають гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

П'ятниця 26 січня 2024 18:36
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У Добропіллі на Донеччині видають гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова У Добропіллі на Донеччині видають гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дві тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання прибули до Добропілля Донецької області. Продовольча підтримка призначена для багатодітних родин та сімей, у яких є діти з інвалідністю. Видача допомоги вже відбувається.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Ріната Ахметова.

Добропільська міська військова адміністрація висловила фонду подяку "за системну підтримку і важливу допомогу в цей нелегкий час".

У складі кожного набору - цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби, печиво, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і соняшникова олія.

З початку повномасштабної війни фонд також передав майже 328 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер яонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманітарна допомога
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