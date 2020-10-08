Добкин пошутил про "Беркут" на Майдане: может, кого-то насиловали дубинками

Михаил Добкин оскорбил украинцев (фото: РБК-Украина)

Михаил Добкин дал скандальное интервью Дмитрию Гордону

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин решил пошутить про "Беркут" на Майдане во время Революции Достоинства 2014 года. Он заявил, что всегда их поддерживал и уважает силовиков за то, что они всегда выполняли приказы. Об этом бывший член "Партии регионов" заявил в интервью скандальному журналисту Дмитрию Гордону.

"Почему я поддерживал "Беркут"? Потому что они, несмотря ни на что, оставались выполнять то, что у них было прописано, и они не крутили жопой, и никуда не убегали. Нравится кому-то или не нравится. Может, кого-то "Беркут" побил, может, кого-то "Беркут" изнасиловал, как ты говоришь, дубинками...", - сказал экс-"регионал".

Также Добкин считает, что "беркутовцы" лишь охраняли правительственный квартал в то время. По его словам" тогда в стране действовали законы".

"Я же это в шутку говорю. Мне все равно. У меня есть люди. Они же не ангелы. У них же у каждого есть своя история жизни. И, наверное, в этой истории жизни у каждого человека могут быть светлые пятна и есть темные пятна. Но когда настал час икс, они встали под ружье. Фактически это была линия Маннергейма. Они охраняли правительственный квартал не за Януковича, но тогда закон действовал в нашей стране", - выразился экс-нардеп.

В интервью Добкин также выразил свою поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко. И попросил не говорить, что в Беларуси насилуют дубинками участников протестов.

"Нет. Не хочу говорить, вранье или не вранье. Дебилов хватает везде: и среди тех, кто бьется о власть, и тех, кто власть защищает. Уберем это. Тех, кто насилуют, - их нужно самих изнасиловать этими же дубинками. Тут я вообще даже без ничего. Но те, кто прыгают, - молодые, хорошие - а где они будут через три-четыре года, если не будет Лукашенко? Они будут в Польше, они будут в Прибалтике... Нет, в Прибалтике не будут, там нечего делать", - сказал Добкин.

Как мы писали ранее, бывший народный депутат Украины Михаил Добкин снова поразил общественность своими высказываниями.