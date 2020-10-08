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Добкін пожартував про "Беркут" на Майдані: може, когось ґвалтували палицями

Четвер 08 жовтня 2020 16:22
Добкін пожартував про "Беркут" на Майдані: може, когось ґвалтували палицями
Михайло Добкін образив українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Михайло Добкін дав скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону

Колишній народний депутат України Михайло Добкін вирішив пожартувати про "Беркут" на Майдані під час Революції Гідності 2014 року. Він заявив, що завжди підтримував і поважає силовиків за те, що вони завжди виконували накази. Про це колишній член "Партії регіонів" заявив в скандальному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Чому я підтримував "Беркут"? Тому що вони, незважаючи ні на що, залишалися виконувати те, що у них було прописано, і вони не крутили дупою, і нікуди не тікали. Подобається комусь чи не подобається. Може, когось "Беркут" побив, може, когось "Беркут" зґвалтував, як ти кажеш, кийками...", - сказав екс-"регіонал".

Також Добкін вважає, що "беркутівці" лише охороняли урядовий квартал в той час. За його словами, тоді в країні "діяли закони".

"Я ж це жартома кажу. Мені все одно. У мене є люди. Вони ж не ангели. У них же у кожного є своя історія життя. І, напевно, в цій історії життя у кожної людини можуть бути світлі плями і є темні плями. Але коли настав час ікс, вони встали під рушницю. Фактично це була лінія Маннергейма. Вони охороняли урядовий квартал не за Януковича, але тоді закон діяв в нашій країні", - сказав екс-нардеп.

В інтерв'ю Добкін також висловив свою підтримку президенту Білорусі Олександру Лукашенко. І попросив не говорити, що в Білорусі ґвалтують кийками учасників протестів.

"Ні. Не хочу говорити, брехня чи не брехня. Дебілів вистачає скрізь: і серед тих, хто б'ється про владу, і тих, хто влада захищає. Приберемо це. Тих, хто ґвалтують, - їх потрібно самих зґвалтувати цими ж кийками. Тут я взагалі навіть без нічого. Але ті, хто стрибають, - молоді, гарні - а де вони будуть через три-чотири роки, якщо не буде Лукашенка? Вони будуть у Польщі, вони будуть в Прибалтиці... Ні, в Прибалтиці не будуть, там нема чого робити", - сказав Добкін.

Як ми писали раніше, колишній народний депутат України Михайло Добкін знову вразив громадськість своїми висловлюваннями.

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