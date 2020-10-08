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Добкин цинично унизил украинцев: не вижу "гідності"

Четверг 08 октября 2020 14:25
Добкин цинично унизил украинцев: не вижу "гідності"
Михаил Добкин оскорбил украинцев (фото:РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Добкин отличился новым скандальным интервью

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин снова поразил общественность своими высказываниями. На этот раз он назвал Революцию Достоинства злом и горем и заявил, что не видит нации в Украине сегодня. Об этом он рассказал в интервью скандальному журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос журналиста, был ли Майдан 2014 прорывом, Добкин отреагировал очень цинично. Он назвал Революцию Достоинства злом и горем и оскорбил украинцев.

"Два Майдана – это технологии, это зло, это горе. Это то, что нас отбросило на многие годы назад. Когда пытаются прикрыть какими-то фразами типа "демократия", "свобода", "рождение нации"... Никакая нация не родилась. Я не вижу нации сегодня. Не обижайся. Вот не вижу. Это все искусственные нарративы, которые нам пытаются привить", - выразился экс-депутат.

По словам Добкина, он совсем не видит рождения нации после событий Евромайдана в 2014 году.

"Я не вижу "гідності", я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане на стороне Майдана и в 2004-м, и в 2014 году, – это страх самому себе признаться, что "я мудак, я не так поступил. Я был козел и полный идиот, меня обманули. Я шел в течении", - сказал Добкин.

Отметим, что бывший нардеп вспомнил о Николае Азарове и назвал его лучшим премьером.

"Я считаю, он был лучшим премьер-министром. Нудным, занудным, который любил Киев больше, чем все другие регионы. Я когда-то ему это сказал в лицо: "Николай Янович, вы в своем Киеве утонете", - рассказал Добкин об Азарове.

Как мы писали ранее, Добкин снялся с выборов мэра Харькова.

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