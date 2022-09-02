Добавьте в воду для мытья полов этот продукт: будет безупречно пахнуть

Речь идет о марсельском мыле, которое очень часто можно встретить в магазинах.

Как использовать этот ингредиент для мытья полов



Все, что вам нужно сделать, это разбавить эквивалент одной или двух столовых ложек мыла несколькими литрами очень горячей воды.

Если вы покупаете мыло в твердом кубике, а не в жидком виде, натрите его на терке, чтобы получить стружку и хлопья, которые легче растворяются в воде.

Вот и все, ваша смесь готова к использованию и подходит для плитки, мраморных полов, паркета и линолеума, при условии, что после уборки вы пройдетесь по поверхностям сухой шваброй.

Вы можете усилить моющее действие этого средства, добавив несколько граммов пищевой соды или столовую ложку уксуса.



Тогда, в зависимости от ваших предпочтений, несколько капель лимонного сока или эфирных масел, например, лаванды или герани, заставят благоухать ваш интерьер.



Обратите внимание, что этот способ эффективен не только для мытья полов, но и для потолков, мебели, раковин и даже унитаза.

Для справки

Марсельское мыло - традиционное французское мыло ручного производства из Марселя, которое изготавливается при помощи омыления смеси растительных масел в основном с помощью соды. Такое мыло обладает хорошей очищающей способностью, может использоваться для личной гигиены.