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Добавьте эту специю себе к кофе: поможет похудеть и облегчить боли

Воскресенье 06 декабря 2020 08:02
Добавьте эту специю себе к кофе: поможет похудеть и облегчить боли
Специя имеет приятный аромат и насыщенный вкус (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Кофе с корицей — один из самых популярных напитков с пряностями, который отличает нежный и изысканный вкус, спутать который ни с чем невозможно. Такой напиток имеет много полезных свойств, в частности, ускоряет сжигание жировых клеток, снижает чувство голода, нормализует пищеварение, снижает уровень сахара в крови. Но, если одной категории людей кофе с корицей принесет пользу, то для организма других может иметь негативные последствия.

Как пишет Rus.Media, употреблять корицу категорически запрещено беременным женщинам и людям, которые имеют хроническую гипертонию. Нельзя добавлять специю в напиток и тем, у кого высокий показатель кислотности желудка, гастрит и язвенные болезни.

Кроме того, специалисты говорят, что чрезмерное употребление кофе с корицей может вызвать аллергию.

Впрочем, если употреблять ежедневно небольшое количество специи, одну чашечку кофе с корицей, организм получит заряд полезных микро и макроэлементов. В частности, молотая пряность является природным антиоксидантом, стимулирует процесса вывода токсинов из организма и замедляет процесс старения клеток организма.

Также корица полезна для профилактики желудочно-кишечных заболеваний и смягчения симптомов при расстройстве желудочно-кишечного тракта. Ее применяют для лечения и профилактики ОРЗ; при болях в суставах. Специя помогает устранить неприятный запах из ротовой полости и снимает головную боль.

Напомним, ранее ученые обнаружили более эффективный способ, который поможет быстро проснуться и наполнить тело энергией, чем кофе.

Также мы писали о том, что ученые обнаружили еще одну скрытую пользу кофе.

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