Доба на планеті стане довшою. Цей процес, що прискорюється, на Землі може уповільнити її обертання

Глобальна зміна клімату має безліч наслідків, найчастіше пов'язаних із погодними явищами та катаклізмами. Проте в Інституті океанографії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили несподіваний ефект цього процесу. Геофізики вивчали обертання Землі та її зв'язок із таненням полярних льодів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британський щотижневий науковий журнал Nature .

Чому доба на Землі стане довшою

Зміна клімату призводить до зменшення крижаних шапок у Гренландії та Антарктиді, що спричиняє перерозподіл маси Землі. Навіть невеликі зміни можуть впливати на кутову швидкість її обертання.

Вчені Інституту океанографії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили, що це може призвести до додавання негативної високосної секунди до Всесвітнього координованого часу (UTC) вже в 2029 році.

Хоча одна секунда здається незначною, висока точність синхронізації часу потрібна у багатьох сферах, включаючи комп'ютерні мережі та фінансові ринки. Для глобальної координації людство використовує стандартизований час UTC.

Воно обчислюється з використанням приблизно 450 надточних атомних годинників, які забезпечують дуже високу стабільність вимірів. Однак швидкість обертання Землі не така рівномірна, і високосні секунди додаються в UTC періодично для компенсації цієї розбіжності.

В останні десятиліття обертання Землі прискорювалося, і востаннє високосну секунду додавали в 2016 році.

Автори роботи нагадують про так звану "проблему Y2K". Наприкінці 1990-х у світі наростала паніка з приводу переходу до нового тисячоліття, оскільки комп'ютерні системи могли дати збій під час переходу на 2000 рік. Насправді ж помітних труднощів не виникло.

Тепер, з урахуванням змін параметрів обертання Землі, постає питання про можливість додавання негативної високосної секунди, що може викликати проблеми у світовій комунікації, оскільки подібна процедура не проводилася і не тестувалася раніше.

Деякі світові системи, що передбачають додавання секунди, не передбачають її віднімання. Якщо виникне розсинхронізація, то у світовій комунікації можуть статися збої.