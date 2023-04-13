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"До зустрічі брати та сестри": відомий український співак оголосив про концерти в Росії

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Четвер 13 квітня 2023 08:52
"До зустрічі брати та сестри": відомий український співак оголосив про концерти в Росії Фото: Ярослав Малий з "Мачете" оголосив концерти у РФ (facebook.com/Machete.official)
Автор: Людмила Жукова

Соліст гурту "Мачете" та "Токіо" Ярослав Малий, який родом із Кривого Рогу, повідомив про свої концерти в Росії під час війни. Артист, який раніше зізнавався у наркотичній залежності, запросив на виступи всіх тих, "в кому живе любов".

Відео-запрошення музиканта на концерти до Росії з'явилося на його сторінці в Instagram.

Що сказав співак шанувальникам

"Я хочу особисто, персонально запросити на концерт кожного, у кому живе любов, в чиєму серці вона живе", - заявив 50-річний український співак.

Лідер групи "Мачете" анонсував виступи у Москві та Санкт-Петербурзі. Зважаючи на все, йому все одно, що щодня від російських військових в Україні гинуть люди.

"Хто розуміє мене, тому мені нічого більше сказати. А хто не розуміє, значить просто не час. Я знаю одне точно, що ми знаємо, що ми робимо. Нам час прокидатися, ми потрібні один одному. Це єдина причина, з якої ми робимо концерти. До зустрічі, сестри, брати. У нас все вийде!" - сказав на відео Малий.

Цікаво, що у коментарях артист ретельно чистить неугодні йому коментарі від українців, він залишає лише позитивні відгуки у стилі "чекаємо колись в Україні".

Що відомо про Ярослава Малого

Нагадаємо, що Ярослав Малий уродженець Кривого Рогу. Пік популярності гурту "Токіо" припав на 2010 рік. Він автор саундтреків до фільмів "9 рота", "Населений острів", "Жара". Він одружений, у нього четверо дітей.

Він ніколи не гребував гастролями в Росії, і навіть якийсь час там жив. Цікаво, що після подій 2014 року він виїхав із РФ та переїхав до Києва. Тоді музикант засудив дії Кремля та російську пропаганду, але вже у 2015 році він та його група ТОКІО випустили альбом під назвою "Війна та мир" про військові дії між Україною та РФ.

&quot;До зустрічі брати та сестри&quot;: відомий український співак оголосив про концерти в РосіїЯрослав Малий знову їде виступати до РФ (фото: facebook.com/Machete.official)

Раніше він повідомив, що подолав наркотичну залежність, оскільки зіткнувся з нею дуже серйозно.

Нагадаємо, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.

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