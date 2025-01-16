"До заможних себе не відношу": Анастасія Конопля розвіяла міф про статус дружини футболіста

Анастасія Конопля - дружина українського футболіста, правого захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі. І обраниця зіркового спортсмена відверто прокоментувала тему їхнього шлюбу.
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Так, зірка соцмереж та мама донечки прокоментувала міф щодо статусу дружини футболіста, на кшталт того, що їй "легко живеться, оскільки у них багато грошей". Анастасія заперечила такі твердження та підкреслила, що не вважає себе заможною людиною.
"Багато грошей - поняття субʼєктивне. Я не вважаю, що в нас багато грошей, тож і себе до заможних людей не відношу. Я стараюсь не реагувати на негатив з боку людей, бо не хочу переймати це на себе. Я і мої близькі люди знають, який шлях я пройшла і проходжу, а іншим нічого не маю бажання доводити", - пояснила свою думку вона.
Також Конопля зізналася, чи мала у минулому "одержимість" стосовно думок про те, що хоче вийти заміж саме за футболіста. Дівчина сказала, що ніколи про це не мріяла, і в першу чергу звертала увагу на особисті якості людини, а потім вже на все інше.
"Я ніколи не мріяла про чоловіка футболіста. Я мріяла про надійного, люблячого та гідного партнера. За такого я і вийшла заміж. В першу чергу, треба дивитись на людину і її ставлення до вас, а вже потім на статус, в якому вона знаходиться. Це і не тільки про чоловіків. Ризики є у будь-яких відносинах, проте, я вірю, що кохання сильніше за обставини", - зауважила кохана Юхима.
Пара, як відомо, виховує маленьку доньку. Футболіст освідчився коханій у Парижі. Анастасія ділилася, що обранець зробив усе можливе, аби в той день вона відчула себе "маленькою принцесою та особливою дівчиною".
Окрім того, обраниця зірки футболу розповіла, що їхня родина має свої традиції та правила. Наприклад, сім'я звикла снідати, обідати та вечеряти разом, а вихідні - для них сімейний день. Свята у них родині проводяться в сімейному колі, а одне з ключових правил - повага одне до одного. Це Анастасія називає "основою основ", а також додає, що не менш важливим є і якісно проведений час разом.
До слова, у своїх соцмережах Конопля охоче ділиться романтичними кадрами з коханим та показує подробиці їхнього життя. Час від часу вона виставляє у блозі шикарні букети та демонструє, як їхня родина проводить час на відпочинку. За сторінкою дівчини в Instagram стежать 11,5 тисяч підписників.
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