"До такого я не був готовий": росіяни цинічно вкрали хіт Skofka "Чути гімн" про звірства окупантів

Український репер Skofka написав чуттєвий трек під назвою "Чути гімн", в якому йдеться про Ірпінь, Бучу та інші зруйновані окупантами міста. Він став одним із найпопулярніших воєнних хітів 2022 року. Однак, росіяни не можуть вигадати нічого свого та крадуть пісні українських виконавців.

Про це розповів Skofka на своїй сторінці в Instagram .

Що росіяни зробили з піснею

У мережі з'явився трек під назвою "Выстоим". Його автор росіянин, який вкрав пісню у Skofka та наклав на неї свої жалюгідні слова.

"Наш бойовий товариш, боєць батальйону "Спарта" зробив крутий кліп про життя та службу у прифронтовому Донецьку", - пишуть окупанти під роликом на YouTube.

З перших секунд можна почути пародію на емоційний та правдивий трек "Чути гімн".

"До такого я не був готовий", - здивовано сказав Skofka.

Росіяни наклали на "кліп" символ Z та російський триколор. До того ж в самій пісні нерозбірливим голосом "співак" заспівав про свою "стійкість".