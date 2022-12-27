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"К такому я не был готов": россияне цинично украли хит Skofka "Чути гімн" о зверствах оккупантов

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 11:36
"К такому я не был готов": россияне цинично украли хит Skofka "Чути гімн" о зверствах оккупантов Россияне украли песню Skofka "Чути гімн" (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский рэпер Skofka написал чувственный трек под названием "Чути гімн", в котором говорится об Ирпене, Буче и других разрушенных оккупантами городах. Он стал одним из самых популярных военных хитов в 2022 году. Однако россияне не могут придумать ничего своего и воруют песни украинских исполнителей.

Об этом рассказал Skofka на своей странице в Instagram.

Что россияне сделали с песней

В сети появился трек под названием "Выстоим". Его автор россиянин, который украл песню у Skofka и наложил на нее свои жалкие слова.

"Наш боевой товарищ, боец батальона "Спарта" сделал крутой клип о жизни и службе в прифронтовом Донецке", - пишут оккупанты под роликом на YouTube.

С первых секунд можно услышать пародию на эмоциональный и правдивый трек "Чути гімн".

"К такому я не был готов", - удивленно сказал Skofka.

Россияне наложили на "клип" символ Z и русский триколор. К тому же в самой песне неразборчивым голосом "певец" спел о своей "устойчивости".

Ранее Христина Соловий заявляла, что российский рэпер украл у нее песню.

Также мы писали, какие украинские песни украли россияне.

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