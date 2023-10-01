До дня вчителя: 7 українських зірок, які працювали у школі або мають диплом педагога

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День вчителя. Мало хто знає, що серед українських знаменитостей також є ті, хто працював вчителем, або здобув вищу освіту в педагогічному вузі, але з різних обставин обрав зовсім іншу професію.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило згадати тих зірок, для яких це свято могло б стати професійним.

Лілія Ребрик

Педагогічну освіту має українська телеведуча Лілія Ребрик.

Три роки вона викладала пластику у починаючих акторів в університеті імені Карпенка-Карого.

"Пам'ятаю, коли вперше увійшла в аудиторію, сказала: "Ви можете ходити до мене на заняття, а можете і не ходити - все одно поставлю всім хороші оцінки. Але мені хочеться, щоб ви розуміли: цей предмет дуже важливий для вашої професії". І, ви знаєте, вони всі ходили! Багато з них зараз працюють у театрах, а Слава Соломка став ведучим, вів "Підйом" на Новому каналі", - ділилася Лілія.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Потап

А репер та продюсер Потап в минулому був вчителем фізкультури та тренером з водного поло.

"Я саму Санту Дімопулос вчив віджиматися і бігати на довгі дистанції! Вона якраз в дев'ятому класі вчилася. В роботі з дітьми я використовував виключно метод "пряника" - ніколи не кричав і не змушував робити те, що вони не хотіли. Сам в шоці від такої доброти! Але через півроку я пішов зі школи. Там достатньо грошей не заробиш, а у мене було багато творчих планів!" - розповідав Потап.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Марія Бурмака

Співачка і Народна артистка України Марія Бурмака за освітою вчитель української мови та літератури, а також кандидат філологічних наук.

Марія Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Ольга Горбачова

Екссолістка гурту "Арктика" Ольга Горбачова у дитинстві мріяла викладати у школі німецьку мову, тому після її закінчення співачка вступила у Київський інститут іноземних мов, де отримала диплом вчителя.

Ольга Горбачова (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Віктор Бронюк

А ось лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк працював вчителем малювання та історії.

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

alyona alyona

Реп-виконавиця alyona alyona була чотири роки вихователькою у дитячому садку, а згодом завідуючою в іншому.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Діма Коляденко

Першою роботою шоумена Діми Коляденко стала робота педагогом лялькової студії.

Ще будучи студентом Дніпропетровського театрального училища, енергійний Діма заснував ляльковий гурток в одній із шкіл свого рідного міста.

"Стипендії катастрофічно не вистачало, а на вчительську зарплату (15 рублів) купував одяг і водив дівчат в кафе", - розповідав якось Коляденко.

Діма Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)