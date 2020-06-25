В "ДНР" снова эпично опозорились на параде: надели форму палачей (фото)

В оккупированном Донецке боевики провели парад к так называемому "Дню победы". На военном собрании присутствовал главарь "ДНР" Денис Пушилин, а также его охранник, который нарядился в форму НКВД. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Один из местных жителей опубликовал изображения местного телеканала — на скрине виден наряд охранника Пушилина. Об этом пишет издание DonPress.

"Внуки палачей и сами палачи. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел на "парад" в форме НКВД", — пишут люди в соцсетях.

Отметим, что это уже не первый раз, когда охранник террориста надевает такой наряд. В прошлом году на "военном параде" он был в таком же виде.

Охранник Пушилина в форме НКВД (скриншот)

Как видно из трансляций на сепаратистских сайтах, в параде принимали участие и военная техника, которую террористы используют против украинской армии в зоне ООС: танки, артиллерийские системы, ракетные пусковые установки.

Многие образцы подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения.

Как мы ранее сообщали, в "ДНР" снова опозорились в лучших традициях "совка".