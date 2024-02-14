У Дніпропетровській ОВА разом із НОК визначили правила проведення змагань під час війни

У Дніпрі відбувся круглий стіл на тему "Обговорення актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області” за участі керівників спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, керівників комунальних закладів та представників органів місцевого самоврядування.

Круглий стіл відбувся за головуванням Начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також за участі заступника голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації Ірини Грицай.

В обговорені також взяли участь президент Національного Олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, заступник керівника Офісу президента, президент федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, народний депутат України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольга Саладуха, Голова відділення Національного Олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайло Кошляк, заступник директора Спорту вищих досягнень Міністерства молоді та спорту України Нельсон Гайріян та Начальник міжрегіонального управління міністерства юстиції Тимофій Дудін.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на початку обговорення заявив, що Дніпропетровщина завжди була і буде лідером спортивних досягнень України.

"Сьогодні ми зібрались, щоб обговорити ряд питань, які турбують кожного з представників різних федерацій, але всі ми обʼєднані метою популяризації спорту та здорового способу життя. Хочу почути пропозиції, які ми разом зможемо втілити в життя", - заявив Лисак.

Зокрема, головними завданнями круглого столу стало питання організації та проведення спортивних заходів на території Дніпропетровської області, а також обговорення правових питань діяльності федерацій з видів спорту. Як заявив Голова відділення Національного Олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайло Кошляк, всі змагання повинні проводитись під контролем військової адміністрації.

"Всі спортивні змагання на території області повинні проводитись тільки за дозволом військової адміністрації та за погодженням визнаними обласними федераціями з видів спорту або їх осередків на місцях, які мають взаємовідношення з державними органами влади. Саме федерації в цьому випадку несуть відповідальність за регламент змагань та призначення компетентних головних суддів", - говорить Кошляк.

Він також звернув увагу на те, що не всі федерації України мають юридичну реєстрацію та правові відношення з органами державної влади, особливо, на місцевому рівні. Також він зазначив, що вкрай важливо та необхідно звернутися до Міністерства молоді та спорту України з пропозицією внесення змін до статті 20 закону України "Про фізичну культуру і спорт", а саме викласти у новій редакції підпункт.

"Спортивні федерації діють на підставі статуту. Керівник та органи управління, спортивної федерації обираються на 4 роки з числа дійсних членів відповідних спортивних федерацій", - зауважив Кошляк.

За його словами, важливо, щоб терміни проведення звітно-виборчих конференцій, конгресів, асамблей мали визначену систему в нашій державі. "Наприклад, федерація з олімпійських видів спорту проводить вибори в рік проведення Олімпійських ігор, не олімпійських - в рік проведення всесвітніх ігор. Саме тому і будемо рекомендувати Національному Олімпійському комітету України, міністерству молоді та спорту розпочати заходи щодо запровадження цих питань в життя та внесення відповідних змін до діючого законодавства. Впевнений, нашу ініціативу також підтримають інші области", - додав Михайло Кошляк.

За підсумками круглого столу було прийнято за основу проєкт рішення, який в майбутньому ще планують допрацювати. Окрім цього, на засіданні круглого столу стало відомо, що сім спортсменів Дніпропетровщини будуть представляти Україну на Олімпійських іграх в Парижі.