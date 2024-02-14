В Днепропетровской ОВА вместе с НОК определили правила проведения соревнований во время войны

В Днепре состоялся круглый стол по теме "Обсуждение актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в Днепропетровской области" с участием руководителей спортивных федераций, общественных организаций физкультурно-спортивного направления, руководителей коммунальных заведений и представителей органов местного самоуправления.

Круглый стол состоялся за председательством Начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, а также с участием заместителя председателя облгосадминистрации - начальника областной военной администрации Ирины Грицай.

В обсуждении также приняли участие президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, заместитель руководителя Офиса президента, президент федерации бадминтона Украины Алексей Днепров, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту Ольга Саладуха, председатель отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области Михаил Кошляк, заместитель директора Спорта высших достижений Министерства молодежи и спорта Украины Нельсон Гайриян и Начальник межрегионального управления министерства юстиции Тимофей Дудин.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в начале обсуждения заявил, что Днепропетровщина всегда была и станет лидером спортивных достижений Украины.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов, которые беспокоят каждого из представителей разных федераций, но все мы объединены целью популяризации спорта и здорового образа жизни. Хочу услышать предложения, которые мы вместе сможем претворить в жизнь", - заявил Лысак.

В частности, главными задачами круглого стола стали вопросы организации и проведения спортивных мероприятий на территории Днепропетровской области, а также обсуждение правовых вопросов деятельности федераций по видам спорта. Как заявил председатель отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области Михаил Кошляк, все соревнования должны проводиться под контролем военной администрации.

Все спортивные соревнования на территории области должны проводиться только по разрешению военной администрации и по согласованию признанными областными федерациями по видам спорта или их очагов на местах, имеющих взаимоотношение с государственными органами власти. Именно федерации в этом случае несут ответственность за регламент соревнований и назначение компетентных. главных судей", - говорит Кошляк.

Он также обратил внимание, что не все федерации Украины имеют юридическую регистрацию и правовые отношения с органами государственной власти, особенно, на местном уровне. Также он отметил, что крайне важно и необходимо обратиться в Министерство молодежи и спорта Украины с предложением внесения изменений в статью 20 Закона Украины "О физической культуре и спорте", а именно изложить в новой редакции подпункт.

"Спортивные федерации действуют на основании устава. Руководитель и органы управления, спортивной федерации избираются на 4 года из числа действительных членов соответствующих спортивных федераций", - отметил Кошляк.

По его словам, важно, чтобы сроки проведения отчетно-выборных конференций, конгрессов, ассамблей имели определенную систему в нашем государстве. "Например, федерация по олимпийским видам спорта проводит выборы в год проведения Олимпийских игр, не олимпийских - в год проведения всемирных игр. Именно поэтому и будем рекомендовать Национальному Олимпийскому комитету Украины, министерству молодежи и спорту начать мероприятия по внедрению этих вопросов в жизнь и внесению соответствующих изменений в действующее законодательство. Уверен, нашу инициативу также поддержат другие области", - добавил Михаил Кошляк.

По итогам круглого стола был принят за основу проект решения, который в будущем еще планируется доработать. Кроме того, на заседании круглого стола стало известно, что семь спортсменов Днепропетровщины будут представлять Украину на Олимпийских играх в Париже.