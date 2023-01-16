У Дніпрі загинув відомий тренер з боксу. Це фото саме його кухні облетіло весь світ

У Дніпрі внаслідок удару РФ загинув тренер з боксу Михайло Кореновський. З'явились фото кухні тренера до та після прильоту ракети. Шокуючий знімок облетів вже весь світ.

Фото кухні до та після обстрілу

На ролику видко, як сім'я святкувала день народження доньки. На тій же кухні було багато сміху та радості. Тоді дитина задувала свічки, щасливі батьки цілували та обіймали своїх малят.

Точна дата зйомки невідома, але видно, що люди навіть не підозрювали, що з ними трапиться таке горе. Російська ракета знищила їхній будинок.

Михайло Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

Макаренко додав, що про сім'ю тренера нічого не відомо.

Квартира Кореновського після обстрілу РФ (скрін)

Кореновський з сім'єю до обстрілу РФ (скрін)

Додамо, що у Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. Наразі рятувальники дістали 35 тіл, поранено 75 людей, 14 з яких - діти.