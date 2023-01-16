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В Днепре погиб известный тренер по боксу. Это фото именно его кухни облетело весь мир

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Днепр, Понедельник 16 января 2023 11:25
В Днепре погиб известный тренер по боксу. Это фото именно его кухни облетело весь мир В Днепре погиб тенер по боксу Михаил Кореновский (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в результате удара РФ погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. Появились фото кухни тренера до и по прилету ракеты. Шокирующий снимок облетел уже весь мир.

Видео опубликовал бывший заместитель председателя ГФС Украины Анатолий Макаренко в Facebook.

Фото кухни до и после обстрела

На ролике видно, как семья праздновала день рождения дочери. На той же кухне было много смеха и радости. Тогда ребенок задувал свечи, счастливые родители целовали и обнимали своих малышей.

Точная дата съемки неизвестна, но видно, что люди даже не подозревали, что с ними случится такое горе. Российская ракета уничтожила их здание.

Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Макаренко добавил, что о семье тренера ничего не известно.

В Днепре погиб известный тренер по боксу. Это фото именно его кухни облетело весь мирКвартира Кореновского после обстрела РФ (скрин)

В Днепре погиб известный тренер по боксу. Это фото именно его кухни облетело весь мир

Кореновский с семьей до обстрела РФ (скрин)

Добавим, что в Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. Сейчас спасатели достали 35 тел, ранены 75 человек, 14 из которых - дети.

Напомним, 14 января россияне во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажку в Днепре.

Также мы писали, что в Днепре от российской ракеты погибла 15-летняя девочка, которая была одна дома.

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