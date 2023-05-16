У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

Деталі скандальної історії в школі

За словами Олени - матері Євдокії, булінг шестикласниці почала класна керівниця. Вчителька проводила урок не державною мовою. А мати дівчинки зробила їй зауваження.

Викладачка обурилась і одразу почала захищатися, що це "її рідна мова" та "урок вона ще не розпочала". Після цього вона вилучила дитину з конференції.

Образившись на зауваження, педагог одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу аргументуючи це тим, що Євдокія її "довела до цього".

Після цього однокласники у соцмережах накинулись на дівчинку.

До цього ж батьки у своєму чаті стали на захист викладачки, а на Олену так само накинулись.

Батьки накинулись на матір Євдокії (скриншот з сюжету)

Батьки захищають викладачку (скриншот з сюжету)

Батьківський чат (скриншот з сюжету)

Після цього директорка школи скликала спецкомісію, однак ситуація так і не вирішилась.

Згодом мати школярки звернулась до мовного омбудсмена через це порушення вчительки, а також до органів освіти та до поліції.

"Школа потребує кардинальних змін в керівництві та в педагогічному складі", - заявила мама Євдокії.

Продовження історії

Наразі мовним скандалом займаються представники місцевих органів освіти. В управлінні дійсно стверджують, що вчителька грубо порушила законодавство.

"Спілкування в закладах освіти має відбуватися державною - українською мовою. Це незалежно від того чи це урок, чи спілкування на перервах", - сказала заступниця начальника управління освіти Дніпровської міськради Світлана Клявченко.

Однак долю викладачки в управлінні освіти вирішити не можуть, оскільки школи в кадрових питання мають повну автономію, а ця уже скандальна школа не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані школярів, які булили Євдокію.

"В цьому випадку ми маємо в першу чергу думати про дитину, про те, як їй допомогти прожити цей період. В управлінні освіти мають зробити висновки в межах своїх повноважень", - сказала представниця сім'ї Юхимчук.

"Якщо і надалі намагатимуться "зам'яти" конфлікт, то родина разом з юристами планує позиватися до суду", - додала родичка Євдокії.

Реакція мережі

Більшість коментаторів одностайно засудили вчительку та підтримали родину Юхимчуків.