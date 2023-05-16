У Дніпрі цькують школярку, матір якої просила вчительку не говорити російською: деталі скандалу

У 126-й школі міста Дніпра діти почали цькувати однокласницю Євдокію Юхимчук через те, що її матір попросила вчительку не розмовляти російською. Дівчинку буквально закидали погрозами, а батьки підтримали викладачку.
Про цю історію йдеться в сюжеті місцевого "11 каналу".
За словами Олени - матері Євдокії, булінг шестикласниці почала класна керівниця. Вчителька проводила урок не державною мовою. А мати дівчинки зробила їй зауваження.
Викладачка обурилась і одразу почала захищатися, що це "її рідна мова" та "урок вона ще не розпочала". Після цього вона вилучила дитину з конференції.
Образившись на зауваження, педагог одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу аргументуючи це тим, що Євдокія її "довела до цього".
Після цього однокласники у соцмережах накинулись на дівчинку.
До цього ж батьки у своєму чаті стали на захист викладачки, а на Олену так само накинулись.
Батьки накинулись на матір Євдокії (скриншот з сюжету)
Батьки захищають викладачку (скриншот з сюжету)
Батьківський чат (скриншот з сюжету)
Після цього директорка школи скликала спецкомісію, однак ситуація так і не вирішилась.
Згодом мати школярки звернулась до мовного омбудсмена через це порушення вчительки, а також до органів освіти та до поліції.
"Школа потребує кардинальних змін в керівництві та в педагогічному складі", - заявила мама Євдокії.
Наразі мовним скандалом займаються представники місцевих органів освіти. В управлінні дійсно стверджують, що вчителька грубо порушила законодавство.
"Спілкування в закладах освіти має відбуватися державною - українською мовою. Це незалежно від того чи це урок, чи спілкування на перервах", - сказала заступниця начальника управління освіти Дніпровської міськради Світлана Клявченко.
Однак долю викладачки в управлінні освіти вирішити не можуть, оскільки школи в кадрових питання мають повну автономію, а ця уже скандальна школа не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані школярів, які булили Євдокію.
"В цьому випадку ми маємо в першу чергу думати про дитину, про те, як їй допомогти прожити цей період. В управлінні освіти мають зробити висновки в межах своїх повноважень", - сказала представниця сім'ї Юхимчук.
"Якщо і надалі намагатимуться "зам'яти" конфлікт, то родина разом з юристами планує позиватися до суду", - додала родичка Євдокії.
Більшість коментаторів одностайно засудили вчительку та підтримали родину Юхимчуків.
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