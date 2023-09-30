У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року
У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року (фото: прес-служба міськради)
У Дніпрі відбулось відкриття пластового року. Пластуни зібралися на початку нового навчального року для підбивання підсумків літнього таборування й до того ж збирали на армію.
Про це повідомили в прес-службі Дніпровської міськради.
"На цих зборах вирішили зробити декілька добрих справ з нашими скаутами: ярмарок, де продавали поробки та смаколики теж зроблені власноруч. А зароблені кошти підуть на закупку аптечок для військових. Також збираємо книжки для дитячих бібліотек деокупованих територій", - розповіла керівниця гуртка Пласт Дніпро Ольга Подгорнова.
У зборах взяли участь більше сотні учасників.