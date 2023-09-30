У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року (фото: прес-служба міськради)

У Дніпрі відбулось відкриття пластового року. Пластуни зібралися на початку нового навчального року для підбивання підсумків літнього таборування й до того ж збирали на армію.

Про це повідомили в прес-службі Дніпровської міськради.