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У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року

Субота 30 вересня 2023 20:48
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У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року  (фото: прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі відбулось відкриття пластового року. Пластуни зібралися на початку нового навчального року для підбивання підсумків літнього таборування й до того ж збирали на армію.

Про це повідомили в прес-службі Дніпровської міськради.

"На цих зборах вирішили зробити декілька добрих справ з нашими скаутами: ярмарок, де продавали поробки та смаколики теж зроблені власноруч. А зароблені кошти підуть на закупку аптечок для військових. Також збираємо книжки для дитячих бібліотек деокупованих територій", - розповіла керівниця гуртка Пласт Дніпро Ольга Подгорнова.

У зборах взяли участь більше сотні учасників.

У Дніпрі пройшла зустріч пластунів на початку нового навчального року

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Днипро