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В Днепре прошла встреча пластунов в начале нового учебного года

Суббота 30 сентября 2023 20:48
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В Днепре прошла встреча пластунов в начале нового учебного года В Днепре прошла встреча пластунов в начале нового учебного года (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре состоялось открытие пластового рока. Пластуны собрались в начале нового учебного года для подведения итогов летнего лагеря и к тому же собирали в армию.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

"На этом собрании решили сделать несколько добрых дел с нашими скаутами: ярмарка, где продавали поделки и вкусности тоже сделанные собственноручно. А заработанные средства пойдут на закупку аптечек для военных. Также собираем книги для детских библиотек деоккупированных территорий", - рассказала руководитель кружка Пласт Днепр. Ольга Подгорнова.

В собрании приняли участие более сотни участников.

В Днепре прошла встреча пластунов в начале нового учебного года

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