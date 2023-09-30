В Днепре прошла встреча пластунов в начале нового учебного года

В Днепре состоялось открытие пластового рока. Пластуны собрались в начале нового учебного года для подведения итогов летнего лагеря и к тому же собирали в армию.

"На этом собрании решили сделать несколько добрых дел с нашими скаутами: ярмарка, где продавали поделки и вкусности тоже сделанные собственноручно. А заработанные средства пойдут на закупку аптечек для военных. Также собираем книги для детских библиотек деоккупированных территорий", - рассказала руководитель кружка Пласт Днепр. Ольга Подгорнова.

В собрании приняли участие более сотни участников.