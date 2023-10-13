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У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр для військових

П'ятниця 13 жовтня 2023 20:23
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У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр для військових У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр для військових (фото: пес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр. До нього після поранень потрапляють військові. Тут вони наново вчаться ходити, користуватися предметами побуту та, якщо планують повернутися на фронт, перезаряджати зброю.

Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.

Миколай став на захист України в перший день повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого. Пішов добровольцем. Перші пів року воював на Донецькому напрямку, потім на Запорізькому. Там і отримав мінно-вибухову травму руки від ворожого пострілу гранатомета.

"Зараз проходжу реабілітацію в цьому закладі. Спочатку було враження, що це як дитячий садочок, тебе навчають елементарним речам. Зараз можу сказати, що реабілітологи тут творять справжні дива. Коли я сюди потрапив, правою рукою не міг зробити взагалі нічого, зараз нею користуюсь майже повноцінно", - поділився Миколай.

Заняття з реабілітологом чоловік відвідує тричі на день. Після одужання планує повернутися на фронт, тож, окрім стандартних вправ на моторику, доводиться заново вчитись перезаряджати зброю.

Ерготерапію проходять не лише військові, а й цивільні. Її потребують люди, які отримали серйозні травми або перенесли важке захворювання, як-то інсульт. Кінцева мета такого лікування - відновлення та повернення до повноцінного життя.

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Днипро