В Днепре работает уникальный городской реабилитационный центр для военных
В Днепре работает уникальный реабилитационный городской центр. В него после ранений попадают военные. Здесь они снова учатся ходить, пользоваться предметами быта и, если планируют вернуться на фронт, перезаряжать оружие.
Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.
Николай встал на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Ушел добровольцем. Первые полгода воевал на Донецком направлении, затем на Запорожском. Там и получил минно-взрывную травму руки от вражеского выстрела гранатомета.
"Сейчас прохожу реабилитацию в этом заведении. Сначала было впечатление, что это как детский сад, тебя учат элементарным вещам. Сейчас могу сказать, что реабилитологи здесь творят настоящие чудеса. Когда я сюда попал, правой рукой не мог сделать вообще ничего, сейчас ею пользуюсь" почти полноценно", - поделился Николай.
Занятия с реабилитологом мужчина посещает трижды в день. После выздоровления планирует вернуться на фронт, кроме стандартных упражнений на моторику приходится заново учиться перезаряжать оружие.
Эрготерапию проходят не только военные, но и гражданские. В ней нуждаются люди, которые получили серьезные травмы или перенесли тяжелое заболевание, как инсульт. Конечная цель такого лечения – восстановление и возвращение к полноценной жизни.