У Дніпрі посеред зими розквітли сакури (відео)

У Дніпрі серед зими розквітли весінні дерева. Мова йде про сакури. Дерева без листя, але на них можна побачити квіти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.
Дерева з квітами жителі міста помітили на набережній. Перехожі дивуються цій несподіваній красі. Вчені пояснюють таку аномалію, що таке зимове цвітіння небезпечне для рослин, бо через теплу та вологу погоду, завезені з-за кордону дерева, переплутали сезони.
Зазначимо, що зараз у Дніпрі температура вдень сягає 10 градусів тепла, а от наступного тижня синоптики обіцяють зниження температури до 10 градусів морозу вночі.
Сакура - відома всім різновид вишні з Японії, що славиться своїм неперевершеним цвітінням. Численні рожеві квітки розташовуються кистями по 3-10 штук. Вони майже повністю приховують гілки, роблячи дерево схожим на рожеву хмару.
У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев - на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).
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