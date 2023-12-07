У річці Дніпро посеред зими на березі виявили мертву рибу: відео інциденту

У акваторії Кременчуцького водосховища Черкаської області виявлено мор риби. До прибережної зони підійшла велика кількість риби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Черкаського рибоохоронного патруля.
На щастя, фахівці змогли врятувати значну кількість - 3,5 тонни молоді риби.
Зазначається, що відшнурована ділянка та мілководдя на акваторії Кременчуцького водосховища утворилася в результаті спрацювання води.
Щоб не допустити масової загибелі риби від задухи та, щоб крига не придавила рибу, у Дніпрі проводили роботи з порятунку.
"Працівники відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" спільно з працівниками рибодобувної організації СТОВ "Дніпро" декілька днів проводили рибницько-меліоративні заходи", - йдеться у повідомленні.
Вдалося врятувати молоді риби виду верховод, окунь, плітка, плоскирка та сом. Далі рибу випустили в акваторію Кременчуцького водосховища.
Однак, на жаль, усю рибу врятувати не вдалося
Наразі фахівці проводять підрахунок кількості загиблих водних біоресурсів.
У разі виявлення фактів заморних явищ просять невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" відомства: (063) 896-65-93, (0472) 31-02-76.
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