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У прифронтовому Слов’янську для родин із дітьми триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Фото: у прифронтовому Слов’янську для родин із дітьми триває видача допомоги від Фонду Ахметова   (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Незважаючи на близькість до лінії фронту, у Слов’янську залишається чимало мирних жителів. Фонд Ріната Ахметова передав до міста 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Вони призначені для родин із дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

 У кожному наборі — макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. 

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат АхметовДніпропетровська область