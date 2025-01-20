У Дніпрі переселенці з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова

Видачі розгорнулися у місцевому хабі Волноваського району "Пліч-о-пліч". Допомога продуктами харчування призначена для:

людей з інвалідністю;

пенсіонерів, яким більше 60 років;

родин з дітьми.

До складу кожного набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.