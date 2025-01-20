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У Дніпрі переселенці з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова

Понеділок 20 січня 2025 15:41
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У Дніпрі переселенці з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: у Дніпрі переселенці з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Вимушені переселенці незахищених категорій із Волноваського району, які тепер мешкають у Дніпрі та Дніпропетровській області, продовжують отримувати допомогу. Фонд Ріната Ахметова передав для них 1,5 тисячі продуктових наборів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Видачі розгорнулися у місцевому хабі Волноваського району "Пліч-о-пліч". Допомога продуктами харчування призначена для:

  • людей з інвалідністю;
  • пенсіонерів, яким більше 60 років;
  • родин з дітьми.

До складу кожного набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов
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