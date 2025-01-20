Фото: у Дніпрі переселенці з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Вимушені переселенці незахищених категорій із Волноваського району, які тепер мешкають у Дніпрі та Дніпропетровській області, продовжують отримувати допомогу. Фонд Ріната Ахметова передав для них 1,5 тисячі продуктових наборів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.