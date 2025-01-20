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В Днепре переселенцы из Волновахского района получают помощь от Фонда Ахметова

Понедельник 20 января 2025 15:41
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В Днепре переселенцы из Волновахского района получают помощь от Фонда Ахметова Фото: в Днепре переселенцы из Волновахского района получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Вынужденные переселенцы незащищенных категорий из Волновахского района, которые теперь проживают в Днепре и Днепропетровской области, продолжают получать помощь. Фонд Рината Ахметова передал для них 1,5 тысячи продуктовых наборов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Выдачи развернулись в местном хабе Волновахского района "Бок о бок". Помощь продуктами питания предназначена для:

  • людей с инвалидностью;
  • пенсионеров, которым больше 60 лет;
  • семей с детьми.

В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов
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