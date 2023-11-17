ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною: деталі трагедії

Дніпро, П'ятниця 17 листопада 2023 08:41
UA EN RU
У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною: деталі трагедії У Дніпрі жінка вчинила самогубство (коллаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі 16 листопада випала з вікна будинку матір з п'ятирічною дитиною. Жінка загинула, а у малюка дуже серйозні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ДСНС.

Деталі трагедії у Дніпрі

На місці виклику працівники ДСНС встановили, що на козирку під’їзду перебуває травмований хлопчик та жінка без ознак життя.

"Близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з балкону на 12 поверсі багатоповерхового будинку", - також написали у місцевих Telegram-каналах.

"Надзвичайники спустили з козирка під’їзду травмовану дитину та тіло загиблої жінки", - розказали в ДСНС.

Дитину орієнтовно п'яти років передали працівникам екстреної медичної допомоги, її шпиталізували.

Водночас, тіло загиблої жінки передали представникам Нацполіції. Що спонукало жінку на такий драматичний вчинок - наразі невідомо.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії. На місці тривають слідчі дії.

Як ми раніше писали, Telegram-канали повідомили про кілька самогубств в Києві.

Також ми писали, яка поведінка дитини має насторожити батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитина