У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною: деталі трагедії

У Дніпрі 16 листопада випала з вікна будинку матір з п'ятирічною дитиною. Жінка загинула, а у малюка дуже серйозні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ДСНС.

Деталі трагедії у Дніпрі

На місці виклику працівники ДСНС встановили, що на козирку під’їзду перебуває травмований хлопчик та жінка без ознак життя.

"Близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з балкону на 12 поверсі багатоповерхового будинку", - також написали у місцевих Telegram-каналах.

"Надзвичайники спустили з козирка під’їзду травмовану дитину та тіло загиблої жінки", - розказали в ДСНС.

Дитину орієнтовно п'яти років передали працівникам екстреної медичної допомоги, її шпиталізували.

Водночас, тіло загиблої жінки передали представникам Нацполіції. Що спонукало жінку на такий драматичний вчинок - наразі невідомо.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії. На місці тривають слідчі дії.