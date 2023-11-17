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В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком: детали трагедии

Днепр, Пятница 17 ноября 2023 08:41
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В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком: детали трагедии В Днепре женщина совершила самоубийство (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре 16 ноября выпала из окна дома мать с пятилетним ребенком. Женщина погибла, а у малыша очень серьезные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ГСЧС.

Детали трагедии в Днепре

На месте вызова работники ГСЧС установили, что на козырьке подъезда находится травмированный мальчик и женщина без признаков жизни.

"Около 18 вечера на улице Менахем-Мендл Шнеерсон местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома", - также написали в местных Telegram-каналах.

"Спасатели спустили с козырька подъезда травмированного ребенка и тело погибшей женщины", - рассказали в ГСЧС.

Ребенка ориентировочно пяти лет передали работникам экстренной медицинской помощи, его госпитализировали.

В то же время тело погибшей женщины передали представителям Нацполиции. Что побудило женщину на такой драматический поступок - сейчас неизвестно.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.

Как мы ранее писали, Telegram-каналы сообщили о нескольких самоубийствах в Киеве.

Также мы писали, какое поведение ребенка должно насторожить родителей.

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