На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

Городи на дні Каховського водосховища

На знімках можна побачити кабачки. Вони виросли прямо серед черепашок, і на них навіть є зав'язі. Оскільки ряд з овочами рівний, очевидно, що їх хтось сюди посадив.

На дні Каховського водосховища цвітуть кабачки (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Також місцеві мешканці садять на дно затопленого тоді дна - картоплю. І навіть влаштували систему її поливу.

Картопля видніється на дні Каховського водосховища (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Зазначається, що колишнє дно Каховського водосховища дедалі більше заростає травою та стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човни, містки рибалок та черепашки.

Дно заростає травою (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області було затоплено.

Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічну катастрофу.