Дні ангела у квітні 2023: як назвати дитину, щоб вона була щасливою

Квітень 2023 багатий днями ангела, або іменинами. Кожного дня місяця в календарі вшановується пам'ять якогось святого чи святих. Цей список називають Святцями, і колись саме за ними називали дитину, щоб її життя було щасливим.
Дізнайтеся нижче в Styler, кого привітати з днем ангела, і яке ім'я дати хлопчику чи дівчинці.
1 квітня - Дмитро, Іван, Інокентій, Ян, Дарина, Іларія, Мотрона, Софія.
2 квітня - Василь, Віктор, Герман, Іван, Максим, Мирон, Микита, Себастьян, Сергій, Ян, Олександра, Клавдія, Марія, Мотрона, Парасковія, Світлана, Уляна, Фотинія, Юліана.
3 квітня - Володимир, Вольдемар, Кирило, Серафим, Фома, Яків.
4 квітня - Василь, Єфим, Аглая, Аполлінарія, Василіса, Дарина, Таїсія.
5 квітня - Олексій, Василь, Георгій, Єгор, Ілля, Лука, Макар, Сергій, Степан, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея.
6 квітня - Володимир, Вольдемар, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.
7 квітня - Сава, Тихон.
8 квітня - Василь, Гавриїл, Ібрагім, Степан, Алла, Анна, Лариса, Парасковія.
9 квітня - Олександр, Іван, Макар, Павло, Еммануїл, Ян, Мотрона.
10 квітня - Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан, Ян.
11 квітня - Іван, Кирило, Марк, Михайло, Остап, Потап, Філіп, Ян.
12 квітня - Захар, Іван, Сава, Ян.
13 квітня - Акакій, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Яків, Ян, Анна.
14 квітня - Єфим, Ібрагім, Іван, Макар, Сергій, Ян, Марія.
15 квітня - Георгій, Григорій, Єгор, Єфим, Сава.
16 квітня - Микита.
17 квітня - Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Теодор, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.
18 квітня - Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.
19 квітня - Григорій, Єремій, Іван, Павло, Прохор, Себастьян, Яків, Ян.
20 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.
21 квітня - Іван, Лука, Родіон, Сергій, Яків, Ян.
22 квітня - Вадим, Гавриїл.
23 квітня - Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Теодор, Федір, Яків.
24 квітня - Єфим, Іван, Микола, Петро, Харитон, Яків, Ян.
25 квітня - Акакій, Василь, Давид, Іван, Сергій, Ян, Марія, Марта, Марфа.
26 квітня - Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.
27 квітня - Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартин, Остап, Ян.
28 квітня - Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Себастьян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василіса.
29 квітня - Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василіса, Галина, Ірина, Ніка.
30 квітня - Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.
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