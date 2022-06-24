Дневник гопника: почему на этот фильм надо идти в кинотеатры

О чем Дневник гопника

Сюжет картины разворачивается вокруг парня по имени Метин. Он молодой турецкий иммигрант, живущий в бедном пригороде Стокгольма, управляемом неписаным законам улиц.

Метин и его друзья зарабатывают на жизнь кражами и мошенничеством. Но парень чувствует, что он другой и стоит большего. Решившись на вступительный экзамен в Академию художеств, парень благополучно его проваливает. Вдобавок он еще и губит там свой дневник с записями о кражах, уличных драках и сбыте награбленного.

Такая книга "подвигов" вполне тянет на вещественное доказательство, однако попадает она в руки шикарного издателя. И в художественной среде в ней видят сенсацию и будущий бестселлер.

Что говорит режиссер фильма

Дневник гопника - второй полнометражный фильм Ивицы Зубака. Как и главный герой его фильма, Зубак - иммигрант. Он выходец из Хорватии.

"Мне было тринадцать, когда в бывшей Югославии началась война. Мои совершеннолетние друзья служили на передовой, если родители еще не отправили их за границу. Многие так и не вернулись: мои соседи, двоюродные братья, которым едва исполнилось восемнадцать. Они только что впервые поцеловались или только получили водительские права, но, к сожалению, остались в грязи на фронте, растерянные и все еще влюбленные. Представьте себе, какое прожигание жизни, таланта и молодости", - говорит режиссер.

Ивица Зубак (фото: Arthouse Traffic)

"Потерянные молодость и талант всегда интересовали меня. Мои предыдущие фильмы исследуют ту же тему с похожими персонажами. Я вижу ту же модель везде, куда бы я ни обратился, независимо от социального класса или национальности. В Дневнике гопника мы хотели поиграть и разрушить предубеждения в отношении пригородного населения, а также городского среднего класса. Их взаимное восхищение и незнание друг друга многое говорит о нашем обществе и человечестве в целом. Но что произойдет, когда эти два мира встретятся?" - комментирует Зубак.

Сценарий он написал совместно с исполнителем главной роли Каном Демиртасом.

Кадр из фильма Дневник гопника (Arthouse Traffic)

Также в картине сыграли Лена Эндре, известная по фильмам трилогии Миллениум (Девушка с татуировкой дракона, Девушка, которая играла с огнем, Девушка, которая взрывала воздушные замки), и Йорген Торссон (На границе миров).

Кадр из фильма Дневник гопника (Arthouse Traffic)

На родине лента стала настоящим хитом и была номинирована на Шведскую кинопремию "Золотой жук" за Лучший сценарий. А на Варшавском международном кинофестивале фильм получил Приз зрительских симпатий.

Кадр из фильма Дневник гопника (Arthouse Traffic)

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