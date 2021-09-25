Днепровский медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира

"С 2014 года проводится многомерное ранжирования университетов со всего мира, ориентированное на пользователей, которое обобщается в рейтинге U-Multirank", - поясняется в сообщении.

Рейтинг проводится под эгидой Европейской Комиссии консорциумом европейских исследовательских центров: Центром политических исследований высшего образования (Нидерланды), Центром развития высшего образования (Германия), Центром исследований науки и технологий (Нидерланды), Фондом знаний и развития (Испания).

Основной целью рейтинга U-Multirank является формирование объективного представления о различных сферах деятельности университетов.

Этот показатель учитывает использование в учебном процессе новых форм оценивания, таких как тематические исследования (case studies) и структурированные клинические случаи по сравнению с тестами множественного выбора и письменными тестами.