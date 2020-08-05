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Под Днепром женщине отдали тело мертворожденного ребенка в мусорном пакете: детали скандала

Днепр, Среда 05 августа 2020 08:39
Под Днепром женщине отдали тело мертворожденного ребенка в мусорном пакете: детали скандала
Под Днепром произошла трагедия с роженицей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В роддоме под Днепром произошла жуткая история с роженицей

Под Днепром в Каменском молодая роженица находилась в шоке от того, что тело ее мертворожденного ребенка ей отдали в пакете для мусора. В таком виде женщина получила тело своего ребенка в морге. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ангелина была на шестом месяце беременности и пошла на плановое УЗИ. Вначале врачи сказали ей, что все в порядке и сердце ребенка бьется, но потом выяснилось, что это не так. Ребенок обмотался пуповиной и умер в утробе. Поэтому женщине пришлось рожать мертвого ребенка.

"К сожалению, на УЗИ показало асфиксию ребенка. Шею малышки обмотала пуповина", - рассказывает Ангелина.

Женщину забрала скорая помощь в роддом, где у нее приняли роды. Через несколько дней тельце ребенка нужно было забрать из морга.

Ангелина опешила, когда ей отдали тело ребенка в мусорном пакете. Там же лежали перчатки и остатки бинтов.

"Ребенка мне выдали в пакете", - рассказала Ангелина.

Женщина разместила пост со своими эмоциями в соцсети и указала имя патологоанатома. Потом ей на телефон стали поступать странные звонки.

В морге начали расследование, тому, кто виноват - грозит увольнение.

Под Днепром женщине отдали тело мертвого ребенка в пакете

Как мы ранее писали, в Бориславе Львовской области отправят под суд четырех врачей, которые подозреваются в халатном исполнении своих обязанностей.

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