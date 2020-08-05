Під Дніпром жінці віддали тіло мертвонародженої дитини в сміттєвому пакеті: деталі скандалу

Під Дніпром сталася трагедія з породіллею (колаж РБК-Україна)

У пологовому будинку під Дніпром сталася моторошна історія з породіллею

Під Дніпром в Кам'янському молода породілля перебувала в шоці від того, що тіло її мертвонародженої дитини їй віддали у пакеті для сміття. У такому вигляді жінка отримала тіло своєї дитини в морзі.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Ангеліна була на шостому місяці вагітності і пішла на планове УЗД. Спочатку лікарі сказали їй, що все в порядку і серце дитини б'ється, але потім з'ясувалося, що це не так. Дитина обмоталася пуповиною і померла в утробі. Тому жінці довелося народжувати мертву дитину.

"На жаль, на УЗД показало асфіксію дитини. Шию маленької обмотала пуповина", - розповідає Ангеліна.

Жінку забрала швидка допомога у пологовий будинок, де у неї прийняли пологи. Через кілька днів тільце дитини потрібно було забрати з моргу.

Ангеліна шокована, коли їй віддали тіло дитини в сміттєвому пакеті. Там же лежали рукавички і залишки бинтів.

"Дитину мені видали в пакеті", - розповіла Ангеліна.

Жінка розмістила пост зі своїми емоціями в соцмережі і вказала ім'я патологоанатома. Потім їй на телефон стали надходити дивні дзвінки.

В морзі почали розслідування, винним - загрожує звільнення.

Під Дніпром жінці віддали тіло мертвої дитини в пакеті

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