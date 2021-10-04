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Под Днепром школьник получил сотрясение мозга прямо на уроке труда, но все были безразличны

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Новомосковськ, Понедельник 04 октября 2021 16:07
Под Днепром школьник получил сотрясение мозга прямо на уроке труда, но все были безразличны Школьник получил сотрясение мозга на уроке труда в Новомосковске
Автор: Артем Горовенко

В новомосковской школе №2 ученик 9 класса получил травму головы прямо на уроке труда. Правда, на инцидент никто из педагогов не отреагировал и даже не отвел парня сразу к медсестре. В результате сейчас ребенок находится на лечении.

О происшествии рассказала тетя школьника Татьяна Скляр в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS".

Что стало причиной ЧП

По словам женщины, на уроке трудов 9-классники делали стульчики. Один парень "по-приколу" решил бросить сиденье стульчика, как бумеранг, по классу. Но объект попал в голову племяннику Татьяны - прямехонько в область виска.

"Учитель это увидев, не придал никакого значения. Скорую никто не вызвал, к медсестре не отвели", - говорит женщина.

После этого ее племянник просидел еще два урока и написал бабушке, что ему плохо, тошнит и очень болит голова. Та в свою очередь сообщила классному руководителю, чтобы педагог отвели его к медсестре. И лишь после обращения родственницы ученика отвели к медику.

"Медсестра промерила давление - 145/90 было через два урока после удара. Его отпустили домой, дома болела голова сильно, тошнило, штормило, было больно смотреть по сторонам. Сделали МРТ и были у невролога - сотрясение мозга. Руководство школы, классный руководитель и родители мальчика с родителями племянника не связывались", - написала Татьяна.

Под Днепром школьник получил сотрясение мозга прямо на уроке труда, но все были безразличны

В больнице подтвердили диагноз парню (Facebook / Родители SOS)

В комментариях семье пострадавшего парня советуют написать заявление в полицию.

Также нужно добиваться, чтобы руководство учебного заведения приняло меры по устранению причин и наказало тех, кто действовал не по инструкции.

Ранее мы писали, что в Киеве школьник разбрызгал на перемене неизвестную смесь, из-за чего пострадали 12 учеников.

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