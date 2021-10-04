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Під Дніпром школяр отримав струс мозку прямо на уроці праці, але всім було байдуже

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Новомосковськ, Понеділок 04 жовтня 2021 16:07
Під Дніпром школяр отримав струс мозку прямо на уроці праці, але всім було байдуже Школяр отримав струс мозку на уроці праці в Новомосковську
Автор: Артем Горовенко

У новомосковській школі №2 учень 9 класу отримав травму голови прямо на уроці праці. Щоправда, на інцидент ніхто з педагогів не відреагував і навіть не відвів хлопця зразу до медсестри. В результаті зараз дитина перебуває на лікуванні.

Про надзвичайну подію розповіла тітка школяра Тетяна Скляр у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS".

Що стало причиною НП

За словами жінки, на уроці праць 9-класники робили стільчики. Один хлопець "по-приколу" вирішив кинути сидіння стільчика, як бумеранг, по класу. Але об'єкт потрапив в голову племіннику Тетяни - прямісінько в область скроні.

"Учитель це побачивши, не надав жодного значення. Швидку ніхто не викликав, до медсестри не відвели", - каже жінка.

Після цього її племінник просидів ще два уроки і написав бабусі, що йому погано, нудить і дуже болить голова. Та у свою чергу повідомила класному керівнику, щоб вчителька відвели його до медсестри. І лише після звернення родички учня відвели до медика.

"Медсестра проміряла тиск - 145/90 було через два уроки після удару. Його відпустили додому, вдома боліла голова сильно, нудило, штормило, було боляче дивитися по сторонам. Зробили МРТ і були у невролога - струс мозку. Керівництво школи, класний керівник і батьки хлопчика з батьками племінника не зв'язувалися", - написала Тетяна.

Під Дніпром школяр отримав струс мозку прямо на уроці праці, але всім було байдуже

У лікарні підтвердили діагноз хлопцю (Facebook/БАТЬКИ SOS)

У коментарях родині постраждалого хлопця радять написати заяву до поліції.

Також потрібно добиватися, аби керівництво навчального закладу вжило заходів щодо усунення причин і покарало тих, хто діяв не за інструкцією.

Раніше ми писали, що у Києві школяр розбризкав на перерві невідому суміш, через що постраждали 12 учнів.

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