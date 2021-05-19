Над Днепром раскинулась шикарная тройная радуга: "глаз не оторвать" (фото)
В Днепре сегодня в небе раскинулась удивительная тройная радуга, за которой с восторгом наблюдали жители города, и активно делились кадрами в сети с другими.
Подобный радужный флешмоб 19 мая экспромтом инициировал мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook.
Градоначальник призвал пользователей сети прислать ему снимки этого яркого атмосферного явления, так как лично насладиться зрелищем не может, ведь уехал из города.
"Днепряне, земляки дорогие, я тут сижу в скучном Киеве, а говорят у нас в Днепре Радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город", - написал Филатов.
И ответ не заставил себя долго ждать. Пользователи интернета стали активно размещать под постом красочные кадры необычайной радуги в днепровском небе после майской грозы, и делиться впечатлениями.
- Две радуги - две мечты - мира стране и крепкого здоровья всем!
- Офигенная радуга, впервые такую вижу. Аж три штуки сразу! Класс!
Радуга в Днепре восхитила пользователей сети (фото: facebook.com/ms.svet.ms)
- Двойную доводилось видеть,а сегодня чудо - тройная!
- Судя по комментам, весь город был занят - фоткал радугу!
Тройная радуга раскинулась в Днепре 19 мая (фото: facebook.com/odarka.bila)
- Класс! Весь Днепр наблюдал это чудо природы!
- Как красиво, когда радугами "кидаются"!
В Днепре наблюдали необычную радугу 19 мая (фото: facebook.com/nina.petruk.1)
- Интересно, что одна радуга над Нагоркой - яркие цвета от периферии к центру в том порядке как в запоминалке "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!". За ней ближе к парку Шевченко еще одна, концентрические - обе из одного центра, Но! В этой второй - цвета в обратном порядке, сначала слева направо: Фазан, Сидит, Знать, Желает, Охотник, Каждый. Кто объяснит?
- Какой у нас сегодня радужный город! Это так здорово!
В Днепре раскинулась необычная радуга 19 мая (фото: facebook.com / Alexey Gerasimovich)
- Мы на Коминтерна видели 4!!!! Сегодня.
- Я в Турции, но Днепровскую радугу прислали
Жители Днепра делятся радугами (фото: facebook.com/gerlivanova.irina)
Добавим, что сам инициатор такой "радужной выставки" Борис Филатов с иронией отметил в комментарии, что его просто "закидали радугами"", и теперь у него "отвалился палец ставить лайки".
Яркая радуга в небе над Днепром 19 мая *фото: facebook.com / Anna Trotsenko)
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