Над Днепром раскинулась шикарная тройная радуга: "глаз не оторвать" (фото)

В Днепре сегодня в небе раскинулась удивительная тройная радуга, за которой с восторгом наблюдали жители города, и активно делились кадрами в сети с другими.

Градоначальник призвал пользователей сети прислать ему снимки этого яркого атмосферного явления, так как лично насладиться зрелищем не может, ведь уехал из города.

"Днепряне, земляки дорогие, я тут сижу в скучном Киеве, а говорят у нас в Днепре Радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город", - написал Филатов.

И ответ не заставил себя долго ждать. Пользователи интернета стали активно размещать под постом красочные кадры необычайной радуги в днепровском небе после майской грозы, и делиться впечатлениями.

Две радуги - две мечты - мира стране и крепкого здоровья всем!

Офигенная радуга, впервые такую вижу. Аж три штуки сразу! Класс!

Радуга в Днепре восхитила пользователей сети (фото: facebook.com/ms.svet.ms)

Двойную доводилось видеть,а сегодня чудо - тройная!

Судя по комментам, весь город был занят - фоткал радугу!

Тройная радуга раскинулась в Днепре 19 мая (фото: facebook.com/odarka.bila)

Класс! Весь Днепр наблюдал это чудо природы!

Как красиво, когда радугами "кидаются"!

В Днепре наблюдали необычную радугу 19 мая (фото: facebook.com/nina.petruk.1)

Интересно, что одна радуга над Нагоркой - яркие цвета от периферии к центру в том порядке как в запоминалке "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!". За ней ближе к парку Шевченко еще одна, концентрические - обе из одного центра, Но! В этой второй - цвета в обратном порядке, сначала слева направо: Фазан, Сидит, Знать, Желает, Охотник, Каждый. Кто объяснит?

Какой у нас сегодня радужный город! Это так здорово!

В Днепре раскинулась необычная радуга 19 мая (фото: facebook.com / Alexey Gerasimovich)

Мы на Коминтерна видели 4!!!! Сегодня.

Я в Турции, но Днепровскую радугу прислали

Жители Днепра делятся радугами (фото: facebook.com/gerlivanova.irina)

Добавим, что сам инициатор такой "радужной выставки" Борис Филатов с иронией отметил в комментарии, что его просто "закидали радугами"", и теперь у него "отвалился палец ставить лайки".

Яркая радуга в небе над Днепром 19 мая *фото: facebook.com / Anna Trotsenko)