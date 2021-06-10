Под Днепром пропавшего мальчика нашли мертвым в коллекторе: кто же убил ребенка?

Под Днепром тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в коллекторе. Мать об исчезновении сына заявила только через четыре дня.

В ГУНП Днепропетровской области рассказали, кого подозревают в убийстве, и зачем он это сделал.

Мальчик по имени Ибрагим Оглы пропал еще 2 июня. Он пошел гулять на детскую площадку, но так и не вернулся. После 4 дней его отсутствия мать все-таки заявила в полицию и правоохранители вышли на след мальчика. Помогла в этом немецкая овчарка по кличке Бильт.

"Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка", — сказано в сообщении.

Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

Подозреваемый в убийстве мальчика (фото: npu.gov.ua)

Почему мать так долго молчала

Как ранее сообщало ТСН, погибший 8-летний Ибрагим Оглы учился в обычном классе, но у него были проблемы с дикцией. На учебу это не влияло, ребенок старался и получал хорошие оценки.

Полицейские выяснили, что у матери были проблемы с алкоголем, поэтому она не сразу обратилась в полицию.

"Мы располагаем информацией, что мать злоупотребляет алкогольными напитками - возможно это является причиной того, что она обратилась в полицию не сразу", - отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Задержанному сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Если его вину докажут - ему "светит" от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.