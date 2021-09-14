Под Днепром подросток умер, вдохнув газ из баллона "для прикола для TikTok"

Трагедия произошла в городе Першотравенске на огороде частного домовладения еще 12 сентября.

По данным местных СМИ, парень отправился в магазин с девятиклассниками, где купили газовый баллон небольшого объема.

Затем с покупкой ребята отправились на окраину города, где студент первого курса Украинско-Американского лицея ради развлечения открыл клапан и начал вдыхать газ через рот. После этого Николай упал, и через мгновения скончался.

По факту происшествия в полиции начали уголовное производство по ст. 115 с пометкой "Несчастный случай". Детали и обстоятельства трагического случая выясняются.

Как теперь стало известно, ребята затеяли "эксперимент" с газом ради видео для TikTok.

Так, устройство в супермаркете, которые после трагедии уже сняли с продажи, купила 14-летняя девушка студента, передает ТСН.

Как объяснила продавщица, она знала, что детям такие баллоны продавать запрещено, но девушка Николая сказала, что уже взрослая.

"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для TikTok, для прикола" как она объяснила. На этом все и закончилось", - рассказала администратор супермаркета.