Под Днепром парень умер из-за равнодушия врачей: детали скандала

Под Днепром умер молодой парень (фото: РБК-Украина)

В Новомосковске у парня остановилось сердце, а врачи не захотели помочь

В Днепровской области, в городе Новомосковск от равнодушия врачей умер 24-летний парень. Молодого человека звали Кравченко Влад, в него выстрелил неадекватный мужчина. Юноша лежал на улице и истекал кровью, а мимо проезжавшие скорые помощи не остановились, объяснив это тем, что спешат на вызов.

Об этом сообщает знакомая погибшего под ником Мамка Снайпер в Twitter.

"По итогу, 2 "скорые" не остановились, сказали у них вызов, а Влад истекал кровью. Потом врачи сказали в Новике, что нет лекарств, поехали в Днепр и там не было, поехали в Запорожье и там тоже, в итоге у Влада остановилось сердце", - с горечью сообщила активистка.

Скриншот поста (twitter.com/shinodakatron)

Напомним, что в Новомосковске Днепропетровской области 24-летний парень погиб, защищая прохожих от неадеквата с оружием.

Полиция установила, что на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска умер в больнице. В социальных сетях сообщают, что нападавший ранее был полицейским и это уже не первый случай, когда он придирался к прохожим. Конфликт произошел 28 июня.

42-летнему стрелявшему мужчине, который смертельно ранил местного жителя, вручено извещение о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Следствие по данному факту продолжается.

Как мы ранее писали, в Харьковской области мужчина расстрелял отдыхающих с детьми.

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Автор: Людмила Жукова