Под Днепром мать едва не угробила сына-подростка: оставила в жутких условиях

В Днепропетровской области мать халатно относилась к своим родительским обязанностям, и едва не довела до инвалидности своего 14-летнего сына. Вместо регулярного посещения врачей, горе-мать пила и гуляла.

У 14-летнего жителя села Терновка Днепропетровской области серьезные проблемы со здоровьем. Мальчик после лечения в больнице нуждался в надлежащем уходе и последующем лечении.

Однако его мама ничего не делала для улучшения состояния здоровья ребенка, а вместо этого – вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Мальчик жил в ужасных условиях и едва не стал инвалидом.

"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинское освидетельствование, что привело к формированию у него патологии "токсическое поражение сердца", которое может привести к инвалидности. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в прокуратуре.

Делом занялась Павлоградская местная прокуратура и завела дело о злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Горе-матери сообщили о подозрении в совершении преступления.