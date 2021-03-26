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Под Днепром мать едва не угробила сына-подростка: оставила в жутких условиях

Новина українською → Днепр, Пятница 26 марта 2021 13:37
Под Днепром мать едва не угробила сына-подростка: оставила в жутких условиях Под Днепром мать едва не довела сына до инвалидности (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Днепропетровской области мать халатно относилась к своим родительским обязанностям, и едва не довела до инвалидности своего 14-летнего сына. Вместо регулярного посещения врачей, горе-мать пила и гуляла.

Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

У 14-летнего жителя села Терновка Днепропетровской области серьезные проблемы со здоровьем. Мальчик после лечения в больнице нуждался в надлежащем уходе и последующем лечении.

Однако его мама ничего не делала для улучшения состояния здоровья ребенка, а вместо этого – вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Мальчик жил в ужасных условиях и едва не стал инвалидом.

"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинское освидетельствование, что привело к формированию у него патологии "токсическое поражение сердца", которое может привести к инвалидности. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в прокуратуре.

Делом занялась Павлоградская местная прокуратура и завела дело о злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Горе-матери сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, в Киеве мать морила голодом 6-летнего ребенка.

А также рассказывали о том, что под Краматорском обнаружили маленького мальчика, который полз вдоль трамвайных путей по мосту.

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