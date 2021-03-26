Под Днепром мать едва не угробила сына-подростка: оставила в жутких условиях
В Днепропетровской области мать халатно относилась к своим родительским обязанностям, и едва не довела до инвалидности своего 14-летнего сына. Вместо регулярного посещения врачей, горе-мать пила и гуляла.
Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
У 14-летнего жителя села Терновка Днепропетровской области серьезные проблемы со здоровьем. Мальчик после лечения в больнице нуждался в надлежащем уходе и последующем лечении.
Однако его мама ничего не делала для улучшения состояния здоровья ребенка, а вместо этого – вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Мальчик жил в ужасных условиях и едва не стал инвалидом.
"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинское освидетельствование, что привело к формированию у него патологии "токсическое поражение сердца", которое может привести к инвалидности. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в прокуратуре.
Делом занялась Павлоградская местная прокуратура и завела дело о злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Горе-матери сообщили о подозрении в совершении преступления.
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