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В Киеве мать морила голодом 6-летнего ребенка: двери в квартиру пришлось выламывать (видео)

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 09:11
В Киеве мать морила голодом 6-летнего ребенка: двери в квартиру пришлось выламывать (видео) В Киеве мать морила голодом 6-летнюю дочь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве мать морила голодом свою 6-летнюю дочь. Девочка не ходила в школу и в квартире полиция обнаружила жуткий бардак, открытые окна и полное отсутствие еды.

Детали сообщили в сюжете Национальной полиции города Киева.

В полицию позвонили жители дома на улице Осиповского в Подольском районе столицы. Они сообщили, что из квартиры 32-летней женщины доносятся жуткие крики и рассказали, что там проживает 6-летняя девочка. Они были обеспокоены безопасностью ребенка.

По указанному адресу выехали патрульные полицейские, которые попытались пообщаться с женщиной через закрытые двери. Хозяйка квартиры категорически отказалась открыть дверь сотрудникам полиции и нецензурно выражалась в их адрес. Патрульные заметили с улицы, что все окна в квартире открыты настежь, а это явно сигнализировало о том, что ребенок находится в опасности. Полицейским пришлось выламывать дверь в квартиру.

Там они обнаружили 32-летнюю женщину в невменяемом состоянии и 6-летнюю девочку. Ребенок признался, что уже несколько суток ничего не ел и не посещал школу. В квартире полицейские обнаружили жуткий бардак и абсолютно пустой холодильник.

На место происшествия вызвали медиков, которые осмотрели девочку и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Маму девочки забрала специализированная бригада в другое медучреждение.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Киеве мать морила голодом 6-летнюю дочь

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Запорожьем насмерть замерз 5-месячный малыш.

А также рассказывали о том, что в Днепре пьяная мать избила и выгнала на улицу двух малышей.

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