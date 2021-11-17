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Под Днепром девушка напечатала COVID-сертификат на домашнем принтере, чтобы ездить в автобусе

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Днепропетровская область, Среда 17 ноября 2021 19:10
Под Днепром девушка напечатала COVID-сертификат на домашнем принтере, чтобы ездить в автобусе Коллаж РБК-Украина: возле Никополя нарушительница карантина в домашних условиях "склепала" себе COVID-справку
Автор: Владимир Костырин

Под Никополем 25-летняя девушка для езды в общественном транспорте межобластного сообщения смастерила поддельный сертификат о вакцинации, который распечатала на цветном принтере. Творение барышни не прошло проверку во время контроля, и фальсификаторше теперь светит крупный штраф, или даже ограничение свободы.

Об этом 17 ноября передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Творческий подход" к соблюдению карантинных правил обернулся для девушки крахом на автостанции в поселке Томаковка, где сотрудники отделения полиции проверяли у пассажиров COVID-справки.

Молодая женщина предоставила стражам порядка документ "с явными признаками подделки". Как выяснилось в ходе досудебного расследования, этот "сертификат" девушка изготовила самостоятельно на компьютере, затем распечатала на домашнем принтере.

Уточняется, что случай произошел еще 12 ноября. Вчера же следователи по согласованию с окружной прокуратурой объявили жительнице Никопольского района о подозрении по ч. 1 ч. 4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Таким образом, нарушительнице грозит или штраф в сумме от 850 до 17 тысяч гривен, или арест до полугода, или ограничение свободы до 2 лет.

Под Днепром девушка напечатала COVID-сертификат на домашнем принтере, чтобы ездить в автобусе

Девушка с фейковым COVID-cертификатом хотела ездить в маршрутке (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Напомним, недавно в Мукачево работницы горсовета подделали COVID-сертификаты, и в итоге на них завели дело.

Добавим также, ранее в Минздраве объяснили, можно ли подделать бумажный COVID-сертификат о вакцинации.

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Днепропетровская область сертификат вакцинации
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