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Під Дніпром дівчина надрукувала COVID-сертифікат на домашньому принтері, аби їздити в автобусі

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Дніпропетровська область, Середа 17 листопада 2021 19:10
Під Дніпром дівчина надрукувала COVID-сертифікат на домашньому принтері, аби їздити в автобусі Колаж РБК-Україна: біля Нікополя порушниця карантину в домашніх умовах "склепала" собі COVID-довідку
Автор: Володимир Костирін

Під Нікополем 25-річна дівчина для їзди в громадському транспорті міжобласного сполучення змайструвала підроблений сертифікат про вакцинацію, який роздрукувала на кольоровому принтері. Творіння панянки не пройшло перевірку під час контролю, і фальсифікаторці тепер світить великий штраф, або навіть обмеження свободи.

Про це 17 листопада передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

"Творчий підхід" до дотримання карантинних правил обернувся для дівчини крахом на автостанції в селищі Томаківка, де співробітники відділення поліції перевіряли у пасажирів COVID-довідки.

Молода жінка надала правоохоронцям документ "з явними ознаками підробки". Як з'ясувалося в ході досудового розслідування, цей "сертифікат" дівчина виготовила самостійно на комп'ютері, потім роздрукувала на домашньому принтері.

Уточнюється, що випадок стався ще 12 листопада. Вчора ж слідчі за погодженням з окружною прокуратурою оголосили жительці Нікопольського району про підозру за ч. 1 ч. 4. ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Таким чином, порушниці загрожує або штраф у сумі від 850 до 17 тисяч гривень, або арешт до пів року, або обмеження волі до 2 років.

Під Дніпром дівчина надрукувала COVID-сертифікат на домашньому принтері, аби їздити в автобусі

Дівчина з фейковим COVID-сертифікатом хотіла їздити в маршрутці (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Нагадаємо, нещодавно у Мукачеві працівниці міськради підробили COVID-сертифікати, і в підсумку на них завели справу.

Додамо також, раніше в МОЗ пояснили, чи можна підробити паперовий COVID-сертифікат про вакцинацію.

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Днепропетровская область сертифікат вакцинації
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