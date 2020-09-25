Под Днепром в аварии погибла 20-летняя девушка: ее муж и малыш в реанимации

В ДТП под Днепром погибла девушка (коллаж РБК-Украина)

За семью погибшей девушки борются врачи

В Днепропетровской области, на трассе села Ивановка произошло смертельное ДТП. Семья ехала на машине "ВАЗ" и при повороте влетела в огромную фуру. 20-летняя девушка скончалась, а ее 24-летний муж и 2-летний сынишка доставлены в больницу в тяжелейшем состоянии. Сейчас они в реанимации и за их жизнь борются врачи. По словам очевидцев, там очень опасный поворот, машины там часто заносит.

Как сообщает "Обозреватель", супруг Александр сейчас в реанимации города Каменское. А 2-летнего Даниила с открытой травмой головы и переломом основания черепа отправили в областную больницу Днепра, он находится в палате интенсивной терапии. Мальчика всю ночь, с 23 на 24 сентября, оперировали, но врачи пока что не дают позитивных прогнозов.

Под Днепром случилось смертельное ДТП (фото: ГСЧС в Днепропетровской области)

"Мы видели об аварии в интернете, но подумать не могли, что это машина Нади и Саши. Когда Надя вышла замуж, они переехали жить в Каменское, там она и родила сына. Иногда проведывали родителей. А сам Александр сирота, у него нет родных, его воспитывала бабушка", – рассказала местная жительница.

Все, кто знал Надю, вспоминают о ней с теплотой. Говорят, что это была прекрасная семья, где любили друг друга.

Наде было всего 20 лет (фото из соцсетей)

"Надя была замечательным человеком. Мы с ней с детства дружили, наши дома находились по соседству. А Саша мой одноклассник. Они очень любили друг друга, у них была прекрасная семья, они дорожили ею", – вспоминает подруга погибшей Леся.

Мать погибшей девушки просит о помощи и молится о спасении внука.

"Она позвонила и сказала: я дочь свою уже потеряла, помогите хотя бы спасти внука. Бабушка плакала и умоляла о помощи", – рассказала основатель благотворительного фонда "Совушка" Александра Сова-Тимощенкова.

Как мы ранее сообщали, под Винницей произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.