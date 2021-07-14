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В Днепре женщина стала "заложницей" в туалете: на помощь пришли спасатели

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Днепр, Среда 14 июля 2021 11:15
В Днепре женщина стала "заложницей" в туалете: на помощь пришли спасатели В Днепре вызволили из туалета женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре пожилая женщина угодила в ловушку в туалете своей квартиры. Она просидела в санузле четыре дня. После этого ей на помощь пришли спасатели.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Днепропетровской области.

Как все было

13 июля в 13:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в квартире женщина застряла рукой между трубами и не может сама освободиться. ЧП произошло на улице Набережная Победа Соборного района. Об этом сообщила родственница пострадавшей. По вызову срочно выехали спасатели.

На месте ЧП спасатели установили, что пожилая женщина, поскользнувшись упала на пол в ванной комнате и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами.

Пожилая женщина рассказала, что в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.

Специалисты ГСЧС с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола., потом гидравлическим разжимом они разжали металлические трубы и освободили руку пострадавшей.

Пострадавшая направлена в больницу

Женщину отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи поставили ей диагноз "синдром длительного сжатия и истощения" и госпитализировали.

В Днепре женщина стала &quot;заложницей&quot; в туалете: на помощь пришли спасателиВ Днепре женщина стала &quot;заложницей&quot; в туалете: на помощь пришли спасателиВ Днепре спасли из туалета женщину (фото: dp.dsns.gov.ua)

Напомним, что в Коростене на праздновании Купала произошло огненное ЧП.

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