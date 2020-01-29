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В Днепре задержали 19-летнего маньяка: орудовал не один

STYLERПроисшествия    29.01.2020 - 08:21
В Днепре задержали 19-летнего маньяка: орудовал не один
Полиция задержала маньяка в Днепре (Иллюстративное фото: flickr.com/national.police)

Преступник снимал на видео свои нападения и выкладывал в сети

В Днепре задержали маньяка, который орудовал на улицах города и снимал свои преступления на видео, после чего выкладывал ролики со зверствами в сеть. Потрошителем оказался 19-летний парень, и действовал он с сообщниками.

Выйти на след злоумышленника полицейским удалось после того, как последняя жертва нападения чудом выжила. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин. ICTV".

22-летний молодой человек рассказал, что вместе с другом вечером прогуливался в районе набережной, когда на них напала группа подростков - изверги распылили газ, избили их и обокрали, после чего один из нападавших достал нож и нанес десятки ударов.

Весь этот процесс преступник снимал на мобильник.

Как оказалось, маньяк планировал массовые убийства - намеревался лишить жизни 20 человек, которых считал "ненужными". Сначала он нападал на бездомных и избивал их, потом взялся за нож.

В одном из Telegram-каналов он публиковал кадры своих зверств и призывал к убийствам. Когда правоохранители наткнулись на шокирующее видео, было начато расследование.

Подозреваемого вместе с двумя сообщниками удалось оперативно разыскать и задержать.

Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.

"Без какого-либо сожаления, с такой агрессией совершал это преступление. Он все это снял на свой личный мобильный телефон, отредактировал, наложил соответствующее музыкальное сопровождение, и выложил все это в Telegram-канале с определенными комментарими - он будет совершать умышленные убийства неодноразово - до 20 - после чего совершит самоубийство", - рассказал заместитель руководителя Днепропетровской городской прокуратуры №3 Александр Карпенко.

Маньяка отправят на психиатрическую экспертизу. В случае, если юный потрошитель будет признан вменяемым, за покушение на убийство и пропаганду насилия ему "светит" пожизненное.

Правоохранители проверяют администратора соцсети, через которую распространялось видео, а также продолжаются поиски других членов банды.

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