В Днепре ветеранам АТО предлагают взять кредит на подаренные им квартиры

В Днепре ветеранам войны на Донбассе до сих пор не могут предоставить обещанные квартиры. Очереди за недвижимостью растянулись на года. В сюжете ТСН рассказали про Игоря Анатольевича. Когда-то он воевал в Афганистане, а в 2015 году пошел на Донбасс защищать Украину. Но когда вернулся жить оказалось негде, а государство обещанную жилплощадь не предоставило. Работать он не может из-за инвалидности, полученной на фронте.

Как рассказал сам Игорь, в мэрию Днепра он с женой не мог попасть долгое время, а когда все же достучался, на него махнули рукой и сказали, чтобы расстался с иллюзиями - жилья сейчас нет. Он 20 лет стоит в очереди на квартиру.

"Квартир нет. Никто никому не должен", - цитирует Игорь чиновников.

По его словам, ему сказали, чтобы шел отдыхать и не морочил голову. Сергей из общества ветеранов АТО рассказал, что история Игоря - далеко не первый случай.

"Нашему мэру и его команде - ветераны - это как бельмо на глазу. Было выделено много квартир на участников АТО. Но сотрудники прокуратуры каким-то образом получили удостоверения участников боевых действий. Нет прозрачности и правды", - рассказал Сергей.

ТСН направили запрос в Днепровский городской совет по поводу количества выделенных для военных квартир. Но ответ так и не пришел.

В Днепре военным не выдают квартиры

Как мы ранее писали, в центре Киева избили ветерана АТО, который пережил плен боевиков.